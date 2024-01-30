Президент Венесуэлы заявил о планах посетить Санкт-Петербург

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Алексей Панков
Алексей Панков 52 0

Президент Венесуэлы Николас Мадуро намерен посетить Санкт-Петербург

Президент Венесуэлы заявил о планах посетить Санкт-Петербург

Фото: Andre Borges / ТАСС

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Даты визита пока не утверждены.

В ближайшее время Северную столицу России — Санкт-Петербург — намерен посетить президент Венесуэлы Николас Мадуро. Такое заявление лидер страны сделал в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

«Это красивейший город. Мы скоро будем в Санкт-Петербурге», — заявил Мадуро.

Во время эфира президент поздравил россиян с 80-й годовщиной со дня освобождения города от фашистской блокады. Кроме того, он отдал дань памяти всем, кто защищал город.

Точных сроков визита Мадуро пока нет. Некоторое время назад пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в настоящий момент правительства двух стран прорабатывают даты.

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Администрация президента США освободили близкого соратника Мадуро дипломата Алекса Сааба. Вместо него Белый дом получил по меньшей мере десять американских заключенных.

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