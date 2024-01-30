«У мира есть имя»: Орбан назвал того, кто может остановить конфликт на Украине

При этом дипломатия в данном вопросе имеет немаловажное значение.

У бывшего президента США Дональда Трампа достаточно способностей для того, чтобы завершить конфликт на Украине. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с Lee Point.

«Мое личное убеждение остается в том, что если бы в феврале 2022 года американского президента звали Дональд Трамп, в Европе не было бы войны… У мера есть имя — Дональд Трамп», — сказал он.

По мнению Орбана, бывший американский президент является достаточно сильным, чтобы остановить конфликт. При этом венгерский премьер уверен в том, что дипломатическое решение является единственным в вопросе урегулирования ситуации. Оно предполагает прекращение огня и мирные переговоры, добавил Орбан.

До этого Дональд Трамп заявлял, что если бы пошел на второй президентский срок, то не допустил бы начала конфликтов на Ближнем Востоке и Украине, а также держал бы руку на пульсе с эскалацией между КНДР и Южной Кореей, как заявил экс-президент. Он считает, что ладит с другими мировыми лидерами гораздо лучше, чем Байден.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. О желании вновь оказаться в кресле главы государства заявили в том числе и Байден, и Трамп. В Евросоюзе уже начинают переживать, что последний кандидат после возможного избрания развалит НАТО. Почему Европа предполагает такой сценарий — читайте в нашем материале.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский лидер Джо Байден назвал Дональда Трампа «действующим президентом».

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.