«Определенные последствия»: что ждет Европу и Украину в случае победы Трампа на выборах

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Алексей Панков
Алексей Панков 20 0

Президент Чехии Павел заявил о возможности сделки Трампа с РФ после выборов

«Определенные последствия»: что ждет Европу и Украину в случае победы Трампа на выборах

Фото: Reuters / MIKE SEGAR

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Тема:
Спецоперация

Президент Чехии Петр Павел поделился своим прогнозом.

Если Дональд Трамп станет президентом США, то он может заключить соглашение с РФ, которое, вероятно, не станет выгодным ни для Украины, ни для Европы. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел. Однако какое именно соглашение может быть заключено между странами, он не уточнил.

«К этому мы должны быть готовы. Это не означает, что мы ставим под сомнение трансатлантические связи или Соединенные Штаты как союзника. Но мы должны признать, что Дональд Трамп смотрит на многие вещи по-другому, и что это может иметь определенные последствия», — заявил Петр Павел в интервью Чешскому радио.

Он также прокомментировал ситуацию ВСУ на фронте. По его словам, украинская армия ограничена в живой силе и нуждается в оружии. Именно поэтому Киев сейчас отказывается от наступательных действий и переходит к обороне.

Петр Павел призвал Европу продолжать оказывать киевскому режиму военную помощь. По словам чешского лидера, украинской армии необходимы крылатые ракеты большой дальности или самолеты F-16.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп призвал республиканцев не голосовать за помощь Украине.

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