Байден назвал Трампа «действующим президентом»

Президент США Джо Байден назвал своего предшественника Дональда Трампа «действующим» американским лидером. Очередную оговорку он совершил на ужине демократической партии в Южной Каролине. Трансляцию мероприятия вел канал C-Span.

«Видели, что он (Дональд Трамп. — Прим. ред.) недавно сказал? Он сказал, что хочет, чтобы экономика разрушилась в этом году. Действующий президент, прости Господи», — сказал он.

Вскоре Байден уже назвал Трампа бывшим президентом США. И указал, что некоторые высказывания предпринимателя выводят его из себя. После этого он извинился перед аудиторией за потерянное самообладание.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Главными конкурентами в борьбе за кресло главы государства являются Байден и Трамп. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сын Джо Байдена мешает его президентской кампании.