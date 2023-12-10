Программа уже готова: что Трамп собирается сделать с НАТО

Европейские послы все чаще совершают «паломничество» к соратникам бывшего главы Белого дома, чтобы выведать информацию о его планах на президентство.

В Евросоюзе (ЕС) боятся, что бывший президент США Дональд Трамп после его возможного избрания на второй срок развалит НАТО. Об этом пишет американское издание The New York Times.

«Второе президентство Трампа приведет к фактическому выводу Соединенных Штатов из состава альянса», — приводит газета слова экс-главкома военного блока Джеймса Ставридиса.

В материале отмечается, что о таком сценарии напрямую свидетельствует предвыборная программа бывшего главы Белого дома. Трамп считает, что США нуждаются в переоценке миссии НАТО, процесс которой был запущен во время его первого президентского срока.

Авторы пишут, что слова Трампа вызвали панику у европейских политиков. Послы ЕС и сотрудники западных аналитических центров все чаще стали совершать «паломничество» в близкие к Трампу круги. Они пытаются выведать информацию о планах бывшего лидера страны.

Выборы президента пройдут в США в ноябре следующего года. О желании вновь оказаться в кресле главы государства действующий глава США Джо Байден заявил еще в апреле. Трамп же сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. При этом Байдену в ноябре исполнился 81 год. Многие считают, что политику пора отправиться на заслуженный отдых, ведь он часто путает страны, людей, года, а также вечно теряет равновесие.

Ранее 5-tv.ru писал, что Байден объяснил желание остаться президентом на второй срок.