Разработки 24/7: нужно ли России массово модернизировать оружие СССР

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 700 0

Военный эксперт Хатылев: РФ не нужна массовая модернизация советского вооружения

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Российские военные усовершенствовали советский реактивный бомбомет для применения в зоне СВО.

Россия не нуждается в массовой модернизации советского оружия, так как специалистами ВПК постоянно ведутся разработки новейших и самых современных видов вооружения. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал бывший начальник зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев.

Так эксперт прокомментировал случай применения в зоне СВО модифицированного советского реактивного бомбомета РБУ-6000 калибра 213 миллиметров. Усовершенствовали орудие сами военные, переоборудовав таким образом, чтобы наносить удары по наземным целям. Сергей Хатылев отмечает, что в данном случае это было обусловлено для решения конкретных боевых задач. Вероятнее всего,  были изменены параметры ЗРК и увеличена мощность боевой части ракеты и объем взрывчатого вещества.

«Используется эффективно для уничтожения как бронетанковой техники, защищенных сооружений и, соответственно, массового скопления врага. Есть применение этих ракет успешное», — подчеркивает Сергей Хатылев.

Эксперт отмечает, что массовая модернизация ракет, предназначенных для уничтожения воздушных целей, российскому ВПК не нужна. 

«Для этого есть ракетные войска в составе сухопутных войск, которые имеют такие ракеты, как „Искандер“, „Кинжал“ и все остальные производные от них, будет так говорить, по наземным целям. Есть тактическое оружие, есть стратегическое оружие, есть оперативно-тактическое оружие», — напоминает специалист.

Что касается новейших разработок, работы по созданию самого современного вооружения ведутся в России беспрерывно и весьма успешно, а тратить силы и средства на то, чтобы переделывать один вид оружия для уничтожения одного класса целей, не имеет смысла.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские войска поразили склад горючего ВСУ в зоне спецоперации.

-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.61
0.09 96.98
-0.11
Какие дни недели считаются счастливыми и несчастливыми для разных знаков...

Последние новости

18:13
Не надо бояться: как защититься от резких перепадов давления
18:01
Кадровые перестановки? Залужный ответил фотографией на слухи об отставке
17:59
«О чем думали?» — в Киеве началась паника из-за «увольнения» Залужного
17:54
Власти объяснили ярко-зеленую вспышку, которая напугала жителей Подольска
17:43
Более 600 бутылок контрабандного алкоголя изъяли таможенники на Сахалине
17:39
В Румынии опровергли слухи о секретной боевой миссии F-16 на Украине

Сейчас читают

Ассоциация турагентств РТ: Открытие визового центра Испании в Казани уже неактуально
Врачи объяснили, вредно ли запивать еду водой - что будет с желудком
«Четыре года — это конец»: карьеру Валиевой случайно разрушил любимый дедушка?
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса