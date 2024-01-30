Российские войска поразили склад горючего ВСУ в зоне спецоперации

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 60 0

Каких еще успехов удалось достичь за последние сутки?

Российские войска поразили склад горючего ВСУ в зоне спецоперации

Фото: Depositphotos / icholakov01

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Тема:
Спецоперация

Российские войска при помощи беспилотников, ракет и артиллерии поразили на Украине склад горючего. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ, приводя данные из зоны спецоперации за сутки.

«В течение суток поражены: склад горючего ВСУ, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, а также живая сила и военная техника в 112 районах», — говорится в сводке.

Кроме того, силами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также управляемая авиабомба JDAM производства США. Также удалось уничтожить 86 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru расскаызвал, как живут и сражаются российские бойцы на передовой.

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