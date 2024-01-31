«Прощай запор»: лучший рецепт пирога для всей семьи

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 43 0

Этот десерт не только принесет удовольствие во время трапезы, но и поможет наладить некоторые процессы в организме.

«Прощай запор»: лучший рецепт пирога для всей семьи

Фото: www.globallookpress.com / Eduardo Parra

Мучительная проблема в виде запора может коснуться каждого. Но есть аппетитное решение. Вкусное и полезное угощение к чаю, которое принесет и моральное, и физическое удовольствие. О рецепте изумительного пирога рассказало издание utro.ru.

Сладкий пирог насыщен клетчаткой. Волшебный десерт устроит профилактику вашему организму. От пирога «Прощай запор» вся семья останется в восторге. Как его приготовить?

Ингредиенты:

  • Одна морковь;
  • Два яблока;
  • Два яйца;
  • Овсянка долгой варки (120 граммов);
  • Разрыхлитель (одна вторая чайной ложки);
  • Мед, сахар (по вкусу).

Способ приготовления:

  • В блендере нужно взбить овсянку до состояния муки;
  • Яблоки и морковь натереть на терке и смешать с яйцами, разрыхлителем и сахаром;
  • Овсяную муку добавить к получившейся смеси и тщательно перемешать;
  • Форму для запекания смазать маслом и выложить туда массу. Выпекать примерно 35 минут при 180 градусах;
  • Можно украсить молотыми орехами. Например, грецким.

Приятного аппетита!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно варить гречку.

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