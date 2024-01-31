«Прощай запор»: лучший рецепт пирога для всей семьи

Этот десерт не только принесет удовольствие во время трапезы, но и поможет наладить некоторые процессы в организме.
Фото: www.globallookpress.com / Eduardo Parra
Мучительная проблема в виде запора может коснуться каждого. Но есть аппетитное решение. Вкусное и полезное угощение к чаю, которое принесет и моральное, и физическое удовольствие. О рецепте изумительного пирога рассказало издание utro.ru.
Сладкий пирог насыщен клетчаткой. Волшебный десерт устроит профилактику вашему организму. От пирога «Прощай запор» вся семья останется в восторге. Как его приготовить?
Ингредиенты:
- Одна морковь;
- Два яблока;
- Два яйца;
- Овсянка долгой варки (120 граммов);
- Разрыхлитель (одна вторая чайной ложки);
- Мед, сахар (по вкусу).
Способ приготовления:
- В блендере нужно взбить овсянку до состояния муки;
- Яблоки и морковь натереть на терке и смешать с яйцами, разрыхлителем и сахаром;
- Овсяную муку добавить к получившейся смеси и тщательно перемешать;
- Форму для запекания смазать маслом и выложить туда массу. Выпекать примерно 35 минут при 180 градусах;
- Можно украсить молотыми орехами. Например, грецким.
Приятного аппетита!
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно варить гречку.
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