Беглов сообщил об инциденте на промышленной площадке в Петербурге

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 22 0

Что стало причиной громкого хлопка в Невском районе?

Беглов сообщил об инциденте на промышленной площадке в Петербурге

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Губернатор Петербурга Александр Беглов разъяснил, что за громкий хлопок могли слышать горожане в Невском районе. По его словам, речь идет об инциденте, который произошел на промышленной площадке.

Александр Беглов подчеркнул, что в результате произошедшего потерпевших нет.

«Ночью жители кварталов в районе Глухоозерского шоссе слышали громкий хлопок. На промышленной площадке в Невском районе произошел инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств», — значилось в сообщении в Telegram-канале губернатора Петербурга.

После проверки выяснилось, что никакого существенного вреда имуществу не причинено. На месте инцидента начались следственные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что канал контрабанды наркотиков из Эстонии в российский регион с помощью беспилотников раскрыли правоохранители. 

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