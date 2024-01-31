Ни шагу назад! 101-летняя ветеран Сталинградской битвы рассказала о спасении солдат

Ветеран Сталинградской битвы, 101-летняя Таисия Непогодина 31 января показала «Известиям» чудом сохранившуюся гимнастерку и рассказала о работе в госпиталях.

«Это моя гимнастерочка. Я всю войну в ней прошла, много она видела. Как ее сберегла, я сама даже не знаю. Я работала в госпитале. Врач, хирург и две сестры. А ведь мы по городу не ходили. Видели только раненых, которые к нам то приползали, либо сами приходили, или товарищи их привозили. В начале-то война далеко-далеко была. Мы только принимали раненых, потом стали эвакуированные появляться», — поделилась Таисия Ивановна.

По словам женщины, когда фашисты подошли ближе, госпиталь, где она работала, решили направить в тыл. После эвакуации медиков на левый берег Волги началась бомбежка.

«Мы видели эту бомбежку только издалека. Потом уже рассказывали, как мирные жители убегали в степь во время бомбежки. У меня двоюродная сестра потом рассказывала, как они убежали, потом бомбежка кончилась, прибегает, а ее тетя лежит около убежища убитая», — вспомнила военный медик.

Далее работников госпиталя эвакуировали за Дон и перевезли в Баскунчак. Там открыли госпиталь, куда уже привозили новых раненых. Медики заняли гостиницу.

«Там вспоминается много носилок, тут перевязочная у нас, несколько столов стоит у нас. Мы сразу несколько раненых принимали. Вспоминается один случай: к нам только поступил раненый, ему, наверное, лет 19 было. Его на стол только положили, и он умирает у нас. Мы его не спасли. Стали в кармане смотреть, вытаскиваем комсомольский билет, а там молитва старческой рукой написана», — рассказала Таисия Ивановна.

Однако ни комсомольский билет, ни рукописная молитва парня не спасли, сожалеет она. На ее памяти врачам приходилось хоронить много раненых.

Таисия Ивановна добавила, что победа Советской армии была достигнута только благодаря желанию наших солдат.

«Был же приказ „Ни шагу назад!“. За Волгой нам земли нет. Мне кажется, даже зима и та помогла. Потому что наши солдаты-то потеплее были одеты. Недалеко от госпиталя был лагерь немецкий», — заметила она, указав, что немецкие солдаты были одеты в легкие шинели и шапки.

Накануне другой ветеран Сталинградской битвы — Павел Андреев, которому в июле прошлого года исполнилось ровно 100 лет, — поделился с «Известиями» своими воспоминаниями об участии в Великой Отечественной войне (ВОВ). Павел Алексеевич отметил, что спустя почти 79 лет со дня Победы СССР над Германией с нацистами на Украине борется его правнук Павел, который сейчас принимает участие в СВО.