«Обычно побеждает»: на Украине признали огромное преимущество России
Bloomberg: на Украине признали огромное преимущество России в боеприпасах
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
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ВСУ, тем временем, терпят одно поражение за другим.
Украина предупредила своих союзников, что она сталкивается с «критической» нехваткой артиллерийских снарядов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Министр обороны Незалежной Рустем Умеров отметил, что страна не может выпускать более двух тысяч снарядов в день по линии фронта, которая простирается на 1500 километров. Это меньше трети боеприпасов, которые использует Россия.
Нехватка оружия на Украине с каждым днем становится все хуже, добавил Умеров. Он призвал союзников из ЕС сделать все возможное для выполнения своего обещания по поставкам миллиона артиллерийских снарядов.
«Сторона с наибольшим количеством боеприпасов для борьбы обычно побеждает», — отметил Умеров.
«Ночью»: Россия нанесла мощнейший удар по военным объектам в Харькове
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина в январе не получила какой-либо финансовой помощи от Запада впервые с начала спецоперации.
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