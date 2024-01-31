«Новостей ноль»: Украина пережила первый месяц с начала СВО без помощи Запада
Украина пережила первый месяц с начала СВО без помощи Запада
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко
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Власти Незалежной надеются на материальную помощь в новом месяце.
Украина в январе не получила какой-либо финансовой помощи от Запада впервые с начала спецоперации России. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
«К нам не поступила международная финансовая помощь, новостей ноль», — написал политик.
Сейчас он надеется на то, что 1 февраля Евросоюз порадует Украину хорошими вестями о поддержке.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США спрогнозировали для Украины тяжелый 2024 год. Эти 365 дней будут полны испытаний для Незалежной на фоне сокращение поставок оружия от стран Запада.
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