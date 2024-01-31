«Новостей ноль»: Украина пережила первый месяц с начала СВО без помощи Запада

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 22 0

Украина пережила первый месяц с начала СВО без помощи Запада

«Новостей ноль»: Украина пережила первый месяц с начала СВО без помощи Запада

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Власти Незалежной надеются на материальную помощь в новом месяце.

Украина в январе не получила какой-либо финансовой помощи от Запада впервые с начала спецоперации России. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«К нам не поступила международная финансовая помощь, новостей ноль», — написал политик.

Сейчас он надеется на то, что 1 февраля Евросоюз порадует Украину хорошими вестями о поддержке.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США спрогнозировали для Украины тяжелый 2024 год. Эти 365 дней будут полны испытаний для Незалежной на фоне сокращение поставок оружия от стран Запада.

Тема:
Спецоперация
31 янв
«Мы делаем ход»: Буданов анонсировал новое контрнаступление ВСУ
31 янв
«Ночью»: Россия нанесла мощнейший удар по военным объектам в Харькове
31 янв
Путин заявил, что демилитаризованную зону на Украине будут отодвигать
31 янв
Путин назвал Авдеевку одним из важнейших направлений в зоне СВО
31 янв
Очередной террор: ВСУ атаковали города ДНР снарядами НАТО
31 янв
Системы ПВО уничтожили 20 украинских ракет в небе над Крымом
31 янв
Средства ПВО уничтожили еще один украинский дрон над Белгородской областью
31 янв
Почти 200 российских бойцов вернулось из украинского плена
31 янв
Родственница героя СССР Чкалова призвала нанести ядерный удар по Москве ради ВСУ
31 янв
Защитники Донбасса с помощью беспилотников уничтожили позиции ВСУ в ДНР
-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.67
0.38 97.11
0.32
Финансовый гороскоп на февраль 2024: 6 знаков притянут к себе денежный ус...

Последние новости

23:34
Прокурор запросил 6,5 лет колонии для экс-ректора «Шанинки» Зуева
23:28
Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций против России
23:19
Путин призвал финучреждения не бояться санкций и заходить в новые регионы
23:09
«Новостей ноль»: Украина пережила первый месяц с начала СВО без помощи Запада
22:56
Пока мать была в больнице: дочь Талызиной отдала мошенникам крупную сумму
22:41
«История Камилы — это наша боль»: Тутберидзе уверена в невиновности Валиевой

Сейчас читают

«Тайна за семью печатями»: как триметазидин оказался в пробе Камилы Валиевой?
Боярская проводила любимого и родного в последний путь
Колдунья или святая: кем была Ванга и что известно о ее жизни
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса