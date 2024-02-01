Как дешевку: на Западе заявили об унизительной уступке Зеленского

Почему украинский лидер отказался от своих планов?

Украинские офицеры пригрозили президенту Незалежной Владимиру Зеленскому уйти в отставку в случае увольнения им главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил журналист Чей Боуз в личном блоге.

По его мнению, в Киеве началась катастрофа. В результате Зеленский был вынужден отказаться от своего плана и оставил главкома на прежней должности.

«Весь высший эшелон осажденной украинской армии пригрозил уйти в отставку, если Зеленский уволит Залужного. Зеленский был вынужден пойти на унизительную уступку», — заявил Боуз.

Вечером 29 января появились слухи, что Зеленский снял Залужного с занимаемой должности. Однако в Минобороны Украины и офисе президента Незалежной эту информацию назвали недостоверной.

«Та самая агония»: МИД отреагировал на слухи об отставке Залужного

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле прокомментировали ситуацию вокруг слухов о Залужном.