Как дешевку: на Западе заявили об унизительной уступке Зеленского

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 440 0

Журналист Боуз: военные заставили Зеленского отказаться от увольнения Залужного

Как дешевку: на Западе заявили об унизительной уступке Зеленского

Фото: Reuters / POOL

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Тема:
Спецоперация

Почему украинский лидер отказался от своих планов?

Украинские офицеры пригрозили президенту Незалежной Владимиру Зеленскому уйти в отставку в случае увольнения им главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил журналист Чей Боуз в личном блоге.

По его мнению, в Киеве началась катастрофа. В результате Зеленский был вынужден отказаться от своего плана и оставил главкома на прежней должности.

«Весь высший эшелон осажденной украинской армии пригрозил уйти в отставку, если Зеленский уволит Залужного. Зеленский был вынужден пойти на унизительную уступку», — заявил Боуз.

Вечером 29 января появились слухи, что Зеленский снял Залужного с занимаемой должности. Однако в Минобороны Украины и офисе президента Незалежной эту информацию назвали недостоверной.

«Та самая агония»: МИД отреагировал на слухи об отставке Залужного

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле прокомментировали ситуацию вокруг слухов о Залужном.

Тема:
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