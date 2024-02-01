Пушков об американце, обезглавившем статую сатаны: «Ясно, в чью пользу сделан выбор»

С какой целью активист христианского движения разрушил фигуру дьявола?

Американец Майкл Кэссиди — активист христианского движения — сделал свой выбор, когда обезглавил статую сатаны, выставленную в зале Капитолия в штате Айова. Об этом заявил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

«Комментарии излишни. Когда статую сатаны выставляют там, где творятся американские законы, а потом еще и всячески защищают от негодующих граждан, то кристально ясно, в чью пользу сделан выбор», — написал он.

Накануне издание Modernity.news сообщило, что Кэссиди предъявили обвинение в преступлении на почве ненависти. Американец в декабре 2023 года пришел в здание Сатанинского храма и обезглавил фигуру в плаще, после чего выбросил голову сатаны в мусорное ведро. Сам Кэссиди заявлял, что сделал это с целью «пробудить христиан к антихристианским действиям, продвигаемым нашим правительством (США. — Прим. ред.)».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд продлил арест американскому журналисту Гершковичу. Следствие обвиняет его в шпионаже.