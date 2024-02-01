Пушков об американце, обезглавившем статую сатаны: «Ясно, в чью пользу сделан выбор»

|
Евгения Романова
Евгения Романова 68 0

Пушков: обезглавивший статую сатаны американец Кэссиди сделал выбор

Пушков об американце, обезглавившем статую сатаны: «Ясно, в чью пользу сделан выбор»

Фото: Из открытых источников

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

С какой целью активист христианского движения разрушил фигуру дьявола?

Американец Майкл Кэссиди — активист христианского движения — сделал свой выбор, когда обезглавил статую сатаны, выставленную в зале Капитолия в штате Айова. Об этом заявил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

«Комментарии излишни. Когда статую сатаны выставляют там, где творятся американские законы, а потом еще и всячески защищают от негодующих граждан, то кристально ясно, в чью пользу сделан выбор», — написал он.

Накануне издание Modernity.news сообщило, что Кэссиди предъявили обвинение в преступлении на почве ненависти. Американец в декабре 2023 года пришел в здание Сатанинского храма и обезглавил фигуру в плаще, после чего выбросил голову сатаны в мусорное ведро. Сам Кэссиди заявлял, что сделал это с целью «пробудить христиан к антихристианским действиям, продвигаемым нашим правительством (США. — Прим. ред.)».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд продлил арест американскому журналисту Гершковичу. Следствие обвиняет его в шпионаже.

-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.67
0.38 97.11
0.32
Самый загадочный месяц в году: когда делать денежную стрижку в феврале 20...

Последние новости

11:46
В Дагестане ищут 18-летнего парня по делу об убийстве спортсмена Мутаева
11:41
Эксперимент с градусом: в России начнут маркировать слабоалкогольные напитки
11:20
В Камчатском крае пресекли незаконный оборот красной икры
11:05
«Популистская паранойя»: сторонники Трампа считают Тейлор Свифт агентом ЦРУ
10:52
Бывший депутат Гольдман объявлен в международный розыск
10:50
Президент МОК Томас Бах прокомментировал дисквалификацию Камилы Валиевой

Сейчас читают

Индексация пособий, информирование о вкладах и другие новшества: что изменится в жизни россиян с февраля
Томатный король раскрыл секреты посадки помидоров - когда сажать рассаду, в какой грунт, как поливать
Боярская проводила любимого и родного в последний путь
Вертолеты Ка-52 уничтожают опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса