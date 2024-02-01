Путин: «Движение первых» объединяет почти 5 миллионов человек

Идти к своей цели, осуществлять свою мечту — призвал Владимир Путин юных участников «Движения первых». Президент прямо сейчас — на съезде организации. Форум проходит на площадке международной выставки «Россия» на ВДНХ.

«Я сердечно приветствую всех участников съезда „Движение первых“, всех гостей — это огромный отряд — 3000 человек приехало в Москву. А всегда в „Движении первых“ за короткийй срок уже 4,7 миллиона, почти 5 миллионов человек. В мероприятиях, которые вы организуете и проводите, приняло участие 7 миллионов человек — ну это огромная армия! Вот что хотелось бы сказать: это интересные, красивые дела, я еще к этому вернусь. Но вы встретились на ВДНХ, на выставке „Россия“. Мы хотели здесь показать, что сделано нашей страной за последние несколько лет, 10-15-20 лет, и нам есть, чем гордиться. Но вот что интересно. То, что здесь представлено было когда-то чьей-то мечтой. Вы знаете, я вспоминаю почтовые открытки начала прошлого века на Дальнем Востоке, во Владивостоке. Там изображен мост, о котором люди мечтали. Они мечтали, что он когда-то будет. И это было в самом начале прошлого века. Сегодня мост есть и этот мост, мы его построили, и еще один и еще больше, чем тот, о котором люди мечтали», — подчеркнул Путин.

Также президент сегодня посетил побывал на стенде VK. Интернет-компания уделяет большое внимание образовательным онлайн-проектам для молодежи. За последние три года аудитория таких сервисов выросла в четыре раза и превысила 25 миллионов человек.