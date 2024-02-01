«Мы должны»: Залужный начал готовить украинцев к худшему из-за ВСУ

В каком состоянии находится армия страны?

Украина не сможет повысить укомплектованность армии без «непопулярных мер». Об телеканалу CNN заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Мы должны признать значительное преимущество противника в мобилизации людских ресурсов и сравнить его с неспособностью государственных институтов Украины повысить уровень укомплектованности наших вооруженных сил без применения непопулярных мер», — заявил Залужный.

Он не уточнил, какие именно меры должны предпринять власти. Но подчеркнул, что, по его мнению, Украина не имеет преимущества на поле боя из-за несовершенной нормативно-правовой системы.

Также ВСУ мешает частичная монополизация оборонных предприятий, добавил он. Например, это приводит к нехватке боеприпасов и поэтому стране необходимы поставки от союзников.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыты потери ВСУ в живой силе за минувшие сутки.