Игры Залужного: как США хотят завершить конфликт на Украине
Херш: в США обсуждается стратегия окончания конфликта на Украине
Фото: Reuters / ALINA SMUTKO
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Какие тайные цели преследует главком ВСУ?
Стратегия окончания конфликта на Украине обсуждается в США в настоящее время. Об этом в блоге заявил американский журналист Сеймур Херш.
Белый дом также пытается согласовать финансовый план для страны, уточнил он. Недавние заявления главкома ВСУ Валерия Залужного о тупиковой ситуации на поля боя для боевиков не были согласованы с президентом Владимиром Зеленским, добавил Херш.
При этом в Пентагоне, пишет журналист, некоторые чиновники восприняли слова Залужного как начало неминуемого процесса к миру.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что Залужный начал готовить украинцев к худшему из-за ВСУ.
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