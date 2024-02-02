Не будите медведя: как Россия отомстит Западу в случае конфискации активов

American Conservative: Россия может конфисковать активы США и стран Запада
Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ_КОРОТАЕВ
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Какие опции будут у Кремля в этом сценарии?
Россия может конфисковать европейские и американские активы в случае присвоения ее валютных резервов. Об этом в статье для American Conservative заявил бывший советник Рональда Рейгана Даг Бэндоу.
По его мнению, Москва имеет право на компенсацию, поскольку чувствует себя обманутой. Он добавил, что Вашингтон и Брюссель обманули ее, нарушив обещания о нерасширении НАТО.
Бэндоу предполагает, что действия Запада приведут к тому, что многие страны ускорят поиск альтернативной финансовой системы.
В конце 2023 года ЕК сформировала и представила план использования непредвиденных доходов, которые стали поступать после наложения санкций на российские активы и инвестиции в Европе. Пока, кроме принятия этого предложения, ничего не произошло.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны Евросоюза пока не нашли механизм передачи доходов от российских активов Украине.
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