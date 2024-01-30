Еврокомиссия признала отсутствие механизма передачи Киеву доходов от активов РФ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 36 0

Западные государства пока не могут найти решение данной «проблемы».

Еврокомиссия признала отсутствие механизма передачи Киеву доходов от активов РФ

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel

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Страны Евросоюза пока не нашли механизм передачи доходов от российских активов Украине. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

Дипломат отметил, что в ЕК приветствуют принципиальное соглашение по этому вопросу. Однако пока механизм не найден, да «и точного тайминга пока нет». Но Брюссель подготовит предложение по использованию доходов от активов России, которые будут накапливаться на счетах.

«Цель этого предложения в том, чтобы доходы от реинвестирования этих активов были переданы в бюджет ЕС и были использованы для Украины. Еврокомиссия работает над тем, чтобы подготовить следующие шаги», — сказал Виганд.

В конце 2023 года ЕК сформировала и представила план использования непредвиденных доходов, которые стали поступать после наложения санкций на российские активы и инвестиции в Европе. Пока кроме принятия этого предложения ничего не случилось.

Инициаторы согласились, что нужно копить чрезвычайную прибыль от активов Банка России на отдельных счетах в депозитариях ЕС. И ждать новых предложений ЕК по способам сбора и отправки вырученных за счет ограничений средств по адресу — в Киев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что постпреды Евросоюза согласовали предложение Еврокомиссии по доходам от российских активов.

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