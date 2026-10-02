Посол РФ в Австрии Андрей Грозов ответил Западу цитатой из стихотворения Пушкина

Посол РФ в Австрийской Республике Андрей Грозов процитировал строки из стихотворения Александра Пушкина «Клеветникам России». Так дипломат прокомментировал попытки западных стран добиться стратегического поражения России в рамках конфликта на Украине. Об этом политик рассказал в интервью слависту Талите Орешкович в ютуб-канале Marsonia News.

«Более 200 лет назад он (Пушкин) написал: "Оставьте: это спор славян между собою, домашний, старый спор, уж взвешенный судьбой, вопрос, которого не разрешите вы"», — процитировал Грозов.

Дипломат подчеркнул, что политика коллективного Запада направлена на подчинение России и продвижение псевдолиберальных ценностей в ущерб интересам собственного населения. Он отметил, что граждане западных стран уже сталкиваются с негативными последствиями сворачивания экономического сотрудничества с Москвой.

В российской столице не раз заявляли, что попытки Запада нанести России стратегическое поражение не имеют перспектив: у страны есть необходимые ресурсы и политическая воля, чтобы противостоять этим планам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что предложения президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию содержат сложные для России решения, однако в целом ведут в правильном направлении.

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