«Пойдешь плакаться мамочке?» — Спирс обрушилась на Тимберлейка после концерта

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 19 0

Спирс пригрозила Тимберлейку судом за отказ извиняться после ссоры

«Пойдешь плакаться мамочке?» — Спирс обрушилась на Тимберлейка после концерта

Фото: www.globallookpress.com / Javier Rojas

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Что на этот раз произошло между знаменитостями?

Недавно Бритни Спирс извинилась перед Джастином Тимберлейком, которого выставила в своих мемуарах весьма в неприглядном свете. Похоже, артистка решила зарыть топор войны, но что-то пошло не так.

Певец на концерте в Нью-Йорке сделал нечто, что привело исполнительницу в ярость. Тимберлейк перед песней «Cry Me a River», которую он однажды посвящал Спирс, заявил публике, что не будет извиняться ни перед кем.

«Хочешь перенести дело в суд или пойдешь домой плакаться своей мамочке, как в прошлый раз? Мне не жаль!» — ответила певица в личном блоге.

Ранее 5-tv.ru писал, что Спирс решила извиниться за свои откровенные мемуары, которые вышли в октябре прошлого года. Она добавила, что влюбилась в новый трек Тимберлейка под названием «Selfish».

Судя по всему, таким образом она решила подлить масла в огонь в ситуации с бывшим возлюбленным. В своей книге она рассказала, что в 19 лет забеременела от Тимберлейка, однако тот заставил ее сделать аборт.

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