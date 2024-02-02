Ядреный порошок из СССР: простой и быстрый способ устранить засор в трубах

Засоры в трубах канализации - случай не редкий. План действий зависит, конечно, от конкретного случая.

В экстренных ситуациях, когда вода течет через край, лучше всего немедленно звонить в коммунальную службу. А вот с небольшой проблемой можно справиться каустическая сода, пишет издание utro.ru.

Однако стоит учитывать некоторые нюансы: каустическая сода — это щелочь, поэтому при работе с ней следует надевать перчатки, очки и фартук. А емкость, в которой она будет разводиться, не стоит использовать для других нужд.

Так, для очистки труб необходимо килограмм каустической соды растворить в половине ведра кипяченой воды. Далее следует влить раствор в раковину.

Вода уйдет не сразу, соде понадобится время, чтобы разъесть засор. Но, как только она справится, вода мгновенно уйдет в канализацию.

После прочистки необходимо вылить в раковину ведро чистой горячей воды, а дальше оставить кран включенным на десять минут. Так едкое вещество полностью смоется, и оно не разъест трубы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как самостоятельно улучшить напор воды в квартире.