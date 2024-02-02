Путин выступил на форуме «Все для победы» в Туле. Главное

Главной темой обсуждения стала Украина и то, каких успехов достигла Россия на поле боя.

Наше новейшее вооружение не только не уступает, но даже превосходит «натовское». Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для победы» в Туле.

Глава государства также отметил, что оборонная промышленность России показывает хорошие темпы, обеспечивая необходимое количество и качество вооружения и амуниции, и очень легко и быстро адаптируется под нужды фронта. О других важных заявлениях — корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

«Град», «Ураган», «Смерч», «Торнадо» и другие системы залпового огня — все это производится в оружейной столице России в научно-производственном объединении «Сплав», основанном еще в 1945 году. Встреча с коллективом этого ведущего оборонного предприятия, а также с представителями оборонной промышленности и волонтерами — первый пункт в графике поездки Владимира Путина в Тулу в рамках форума «Все для победы».

Путин подчеркнул, что в современных постоянно меняющихся условиях оборонная промышленность должна максимально быстро реагировать на нужды фронта. И нашим предприятиям это удается.

Работники оборонной промышленности смогли задать президенту свои вопросы. Главная тема: как привлекать в отрасль молодые и перспективные кадры. Президент заверил, что на всех предприятиях будет внедрена система поощрения и стимулирования молодых профессионалов.

Среди волонтеров, с которыми встречается президент есть уникальные люди. Например, инвалид-колясочник Кирилл Беспалов с позывным «Морковка». Его назвали так бойцы, которые вытаскивали его из люка тонущего автомобиля.

Указом президента весь коллектив НПО «Сплав» «за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии научного и оборонного потенциала Российской Федерации» награждается Орденом «За доблестный труд». Это первая такая награда.

Основные мероприятия форума «Все для победы» проходят в Тульском Кремле — здесь собрались сотни активистов «Народного фронта» со всей страны.

Участники форума — это самые активные, самые неравнодушные люди страны, каждый из которых вносит огромный вклад в Победу. Волонтеры, медики, изобретатели, инженеры и простые люди — при желании, каждый может найти применение своим способностям, и у этих людей такое желание точно есть.

А еще все эти люди — альтруисты. Опытный тульский хирург Алексей Мишустин несколько раз в год берет двухнедельный отпуск за свой счет и ездит в зону СВО оперировать бойцов. Опыт позволяет проводить самые сложные операции.

«Нельзя выделить какой-то особый или не особый, каждый отдельный случай — он особый. Естественно, когда гражданский врач сталкивается с боевой травмой, он не готов в начале. Тут подготовка нужна. Со мной коллеги ездят, они обучаются в военно-медицинской академии в Петербурге, прежде чем поехать», — рассказал он.

Наталья Пасика — позывной «Богдановна» — давно на пенсии. Но проводив на фронт сына и внука, тоже отправилась в Донецк. Устроилась медсестрой. Помогает раненым бойцам.

«Я думаю каждый такое решение принял бы», — отметила женщина.

Завершит форум праздничный концерт, но многие гости на него не останутся — уезжают уже сегодня, чтобы завтра оказаться там, где рвутся снаряды и там, где они очень нужны.