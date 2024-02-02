Опасные дипфейки: аферисты зарабатывают, «раздевая» девушек на фото

Растет число афер с применением искусственного интеллекта. Технология дипфейк позволяет изменить любую фотографию. И использовать на сайте знакомств или для шантажа. И пострадать может любой человек, чей снимок есть в интернете. При этом, вычислить злоумышнников на просторах сети непросто. Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова встретилась с жертвой мошенников, которая смогла найти своих обидчиков.

Не жизнь, а кошмар

Диане 22, она работает на двух телеканалах, снимается как модель. И недавно ее жизнь превратилась в кошмар.

«Мужчина создал анкету с моими фотографиями в чате содержанок. Это даже не я была, только наложено мое лицо», — рассказала пострадавшая.

Причем фото были в полностью обнаженном виде. За них мужчины переводили деньги, думая, что спонсируют привлекательную девушку. На деле же им присылали дипфейки. Лицо Дианы с ее фото в соцсетях в программе совмещали с голым женским телом.

В общей сложности спонсоры перевели так около 100 тысяч рублей. А потом, не дождавшись продолжения в том чате, стали искать другие контакты Дианы.

«Мне пишут: „Как ты вообще смеешь? Чем ты занимаешься?“. Написали, в общей сложности, человек 5-7», — говорит Диана Андрианова.

Не отличить

Жертвой такого мошенничества может стать вообще любой пользователь соцсетей или известный человек. Чем больше публикаций фото и видео, тем легче сгенерировать достоверный клон. На днях из-за подобной атаки пострадала мировая звезда Тейлор Свифт. С ее лицом и чьим-то туловищем в руках футбольной команды наделали эротических дипфейков. Просто использовали одну из программ с нейросетью, которых сейчас становится все больше, и сами они все лучше.

«Раньше выдавал очень часто на картинках там шесть пальцев, кривые руки, а сейчас она потихонечку дообучается. И качество фотографий очень высокое, практически не отличить», — отметил IT-специалист Леонид Гольдберг.

Подделывают и видео, это сложнее. Специалист по нейросетям Роберт Симонян на своем изображении показал журналистам, как это происходит. В специальную программу он загрузил ролик с максимальным спектром микики и положений головы. Раскадровал.

«Перемещаемся, картинок 20 так размечаем», — говорит эксперт.

Искусственный интеллект тренируется распознавать и имитировать. Роберт всю ночь занимался обучением нейросети для нашего эксперимента и предоставил для него свое лицо.

«Это результат обучения компьютерной программы. Создание дипфейка в режиме реального времени. Здесь картинка где-то отстает, мимика не совпадает. Но стоит дать программе несколько дней, и отличить подделку от оригинала помогут разве что какие-то косвенные признаки», — пояснила корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Правда или нет?

Есть детали, способные выдать дипфейк. В Лаборатории Касперского советуют обращать внимание на естественность мимики, морщин, линию роста волос и зрачки. Даже в судебной практике изображения изучают на глаз: нет какой-то специальной программы.

«Эти эксперты должны быть — люди. Они должны проводить какой-то анализ, сравнивать изображения. Здесь рано говорить о том, что у нас есть какая-то технология, способная с уверенностью сказать, что это лицо было украдено», — сказал старший исследователь данных «Лаборатории Касперского» Дмитрий Аникин.

Как привлечь к ответственности аферистов

Но одно дело доказать, что это дипфейк, и совсем другое — наказать за его создание и использование.

«У нас есть те нормы, которые защищают гражданина. Это гражданский кодекс — защита права на изображение. Главное — это не оставлять и действовать по четкому алгоритму: правоохранительные органы, полиция, суд», — советует юрист Елена Гринь.

Вот только найти злоумышленника может быть непросто, как и привлечь, если он в другой стране. И здесь случай Дианы может стать редким исключением. По статистике своих соцсетей, она вычислила предполагаемого вора контента. Написала ему, он во всем признался и попросил не наказывать.

«Я все осознал, все понял и обещаю, что так больше не буду», — заверил подозреваемый.

Но девушка намерена идти в полицию. Может тогда от его рук — с нейросетью в них — не пострадают другие.