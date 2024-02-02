На Украине пришли в ярость из-за репортажа ZDF из Мариуполя
МИД Украины потребовал объяснений от ZDF из-за репортажа из Мариуполя
Фото: Спринчак Валентин / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Власти Незалежной теперь хотят усложнить западным журналистам.
Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко потребовал объяснений от немецкого телеканала ZDF из-за репортажа из Мариуполя.
«Приезд шефа московского бюро ZDF без разрешения Украины нарушает украинское законодательство», — заявил дипломат в соцсети X.
Теперь Николенко хочет услышать «официальные объяснения» от телеканала. В противном случае он пообещал затруднить работу всем журналистам организации на Украине.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что немецкий корреспондент Армин Корпер оценил темпы восстановления Мариуполя. Там уже обустраивают гражданскую инфраструктуру.
Корпер поразила жизнь в Мариуполе, которая течет своим чередом. Все в городе работает в нормальном режиме — он подчеркнул, что населенный пункт полностью функционирует.
- 2 февр
- «Я уверена»: жена Зеленского сделала заявление о покинувших Украину людях
- 2 февр
- В Госдуме отреагировали на поставку формы для ВСУ из Китая
- 2 февр
- Путин выступил на форуме «Все для победы» в Туле. Главное
- 2 февр
- «Мне больно говорить»: Путин о действиях неонацистов в Харьковской области
- 2 февр
- ВС РФ ликвидировали бронетехнику ВСУ в районе Старомайорского
- 2 февр
- Путин заявил о сложной ситуации на одном из участков спецоперации
- 2 февр
- Путин раскрыл основу основ успеха России
- 2 февр
- Грохот канонады: артиллеристы бригады «Кальмиус» ударили по позициям ВСУ
- 2 февр
- Российские войска уничтожили четыре склада ВСУ на донецком направлении
- 2 февр
- «Больше сил и оружия»: Залужный выступил за новую мобилизацию на Украине
Читайте также
74%
0.43 98.64
1.24
Нашли ошибку?