На Украине пришли в ярость из-за репортажа ZDF из Мариуполя

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 169 0

МИД Украины потребовал объяснений от ZDF из-за репортажа из Мариуполя

На Украине пришли в ярость из-за репортажа ZDF из Мариуполя

Фото: Спринчак Валентин / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Власти Незалежной теперь хотят усложнить западным журналистам.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко потребовал объяснений от немецкого телеканала ZDF из-за репортажа из Мариуполя.

«Приезд шефа московского бюро ZDF без разрешения Украины нарушает украинское законодательство», — заявил дипломат в соцсети X.

Теперь Николенко хочет услышать «официальные объяснения» от телеканала. В противном случае он пообещал затруднить работу всем журналистам организации на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что немецкий корреспондент Армин Корпер оценил темпы восстановления Мариуполя. Там уже обустраивают гражданскую инфраструктуру.

Корпер поразила жизнь в Мариуполе, которая течет своим чередом. Все в городе работает в нормальном режиме — он подчеркнул, что населенный пункт полностью функционирует.

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