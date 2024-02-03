SpaceX отложил отстыковку корабля Crew Dragon от МКС

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Евгения Романова
Евгения Романова 25 0

Crew Dragon с коммерческим экипажем вернется на Землю позже запланированного

SpaceX отложил отстыковку корабля Crew Dragon от МКС

Фото: www.globallookpress.com / NASA

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Что стало причиной?

Космический корабль Crew Dragon с экипажем коммерческой миссией на борту Ax-3 вернется на Землю не раньше 5 февраля. Об этом сообщила пресс-служба американской компании SpaceX на странице в соцсети X.

«Мы планируем отстыковать от Международной космической станции Dragon и экипаж Ax-3 не ранее понедельника, 5 февраля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной решения стали неблагоприятные условия входа в плотные слои атмосферы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в состав экипажа американского пилотируемого корабля Crew Dragon вошел российский космонавт Александр Горбунов. Он впервые полетит на этом корабле.

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