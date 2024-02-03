Что будет с ролью Биковича после ухода из «Белого лотоса»: заявление HBO

Американский канал избавился от сербского актера из-за его отношения к России.

Сербский актер Милош Бикович должен был сняться в третьем сезоне американского комедийно-драматического сериала «Белый лотос», но в последний момент режиссер решил отказаться от участия артиста. Как стало известно 5-tv.ru, причина, по которой его уволили, — любовь к России и отношение касательно СВО.

Канал НВО, который снимает довольно популярный на Западе сериал, отказался от участия в нем Биковича после того, как к руководству компании обратился МИД Украины.

«Мы решили расстаться с Милошем Биковичем, и роль будет изменена», — сообщил представитель канала.

По мнению самого актера, против него ведут «целенаправленную информационную кампанию» и это говорит о тревожных процессах в мировой индустрии кино.

«Я был бы рад сниматься в „Белом лотосе“ — сериале, который мне действительно нравится, поработать с коллегами, которых я уважаю. Однако мое участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, так как я не готов менять свои принципы», — написал артист в Telegram-канале.

Кто именно заменит Биковича, пока неясно. Очевидно, поддавшись давлению, канал НВО теперь экстренно ищет замену актеру. И далеко не факт, что им удастся сделать это в такие коротки сроки — начало съемок было назначен она февраль текущего года.

Не стал молчать и МИД Сербии.

«Мы очень гордимся конституционно гарантированным правом на свободное научное и художественное творчество. Подчеркиваем, что претензии украинской стороны необоснованны, поскольку Милош Бикович — прежде всего один из самых популярных и талантливых сербских актеров своего поколения», — говорится в официальном сообщении сербского внешнеполитического ведомства страны.

У Биковича — двойное гражданство, Сербии и РФ.

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