США потребовали от Турции оплату за обслуживание удерживаемых F-35

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 21 0

У сторон есть серьезные претензии друг к другу.

США потребовали от Турции оплату за обслуживание удерживаемых F-35

Фото: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Kaitlyn Ergish

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США желают получить от Турции оплату за обслуживание истребителей F-35, которые не были предоставлены стране из-за закупки российского ЗРК С-400. Об этом сообщает газета Aydınlık.

«Американская сторона уже шесть лет держит в ангаре шесть истребителей F-35A Lightning II, за которые заплатила Турция. Эти самолеты ежемесячно проходят техническое обслуживание, чтобы обеспечить их готовность к эксплуатации», — говорится в сообщении.

Вашингтон хочет получить от Анкары дополнительных выплат, утверждая, что в цепочке поставок истребителей возникли перебои. При этом Турция требует от США вернуть 1,4 миллиарда долларов, уплаченных за проект, а также компенсировать ущерб, который нанесенный инвестициям турецких организаций.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский истребитель Су-75 Checkmate после отзывов потенциальных покупателей получил технические изменения, позволяющие снизить его стоимость.

По данной программе «Объединенная авиастроительная корпорация» получила обратную связь от возможных заказчиков. Например, были проведены анализ технических решений, а также работы по оптимизации стоимости.

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