Работы по оптимизации: какие изменения внесли в истребитель Checkmate

Чего удалось добиться российским инженерам?

Российский истребитель Су-75 Checkmate после отзывов потенциальных покупателей получил технические изменения, позволяющие снизить его стоимость. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Ростех».

По данной программе «Объединенная авиастроительная корпорация» получила обратную связь от возможных заказчиков. Например, были проведены анализ технических решений, а также работы по оптимизации стоимости.

Это, в частности, повысило коммерческую привлекательность Checkmate. Современные цифровые технологии и принцип модульности позволили в кратчайшие сроки внести в самолет технические изменения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что разработка истребителя-перехватчика шестого поколения МиГ-41 в настоящее время ведется в России. Самолет создается в рамках проекта перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП).