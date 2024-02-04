Второй пошел: вице-спикер сейма Польши поддержал слова Дуды об исторически российском Крыме

Слова польского президента вызвали широкий резонанс, на него обрушился шквал критики. Раскол в Европе набирает обороты?

Крым принадлежал России значительно дольше, чем Украине, и в этом президент Польши Анджей Дуда был безоговорочно прав. С этим заявлением выступил вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак в эфире местного телеканала Polsat.

«Президент сказал правду. В Польше есть попытки навязать проукраинскую политкорректность, но мы здесь не для того, чтобы повторять линию украинской дипломатии», — подчеркнул политик.

Он также уточнил, что если Украине хочет добиться со стороны Польши политкорректности, то тогда должна не оставаться в стороне, а делать встречные шаги. Пока что этого, как отмечают в стране, не видно. Есть серьезный неразрешенный конфликт по поводу потока сельхозтоваров с Украины и проблемы с рынком грузоперевозок.

«У нас есть нерешенные исторические вопросы, и мы должны дисциплинировать друг друга и доказывать, что Крым больше украинский, чем русский? Для меня это странно», — сообщил вице-спикер польского сейма.

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