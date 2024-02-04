«Был в шоке»: в Госдуме рассказали о реакции Зеленского на заявление Дуды

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Алина Крылова
Алина Крылова 69 0

Депутат Госдумы Белик назвал слова Дуды о Крыме шоком для Киева

«Был в шоке»: в Госдуме рассказали о реакции Зеленского на заявление Дуды

Фото: EPA / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Президент Польши подверг сомнению вероятность возвращения Крыма под крыло Незалежной. Как Анджей Дуда задел Украину за живое?

Президент Польши Анджей Дуда шокировал украинских властей заявлениями о принадлежности Крыма. Политический лидер непрозрачно намекнул, что Киеву больше не светит увидеть полуостров в составе своей страны.

Ранее в интервью телевизионным журналистам Дуда внезапно заявил, что Крым с высокой долей вероятности не войдет в состав Украины. Обосновывая свою позицию, президент Польши заметил, что Крымский полуостров «является особым местом по историческим причинам», так как «большую часть времени он находился в руках России». Слова президента Польши спровоцировали нешуточную реакцию в рядах политиков как внутри самой Польши, так и в остальной Европе.

В Госдуме слова Дуды расценили как своеобразный раскол между Украиной и европейскими партнерами. По словам депутата Государственной думы от Севастополя, члена комитета по международным делам Дмитрия Белика, позиция Польши по Крыму противоречит общему мнению ЕС. Всего парой слов Дуда «буквально выбил у Зеленского почву из-под ног».

«Для киевского режима это, без сомнения, шок. От Польши подобного политического демарша они точно не ожидали», — приводят его слова РИА Новости.

Отдельному разбору в высоких европейских политических кругах подверглись слова Дуды о том, что он «не видит смысла рвать рубахи и отгружать на Украину деньги вагонами, чтобы в Киеве они были бесцельно потрачены на попытку вернуть то, во что никто не верит».

Экономические аналитики сочли эту реплику как своеобразный призыв к европейским странам о необходимости прекратить поставки вооружения украинским боевикам.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Британии назвали главный «трофей» конфликта на Украине.

Тема:
Спецоперация
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