Против экс-депутата Пономарева* возбудили дело о госизмене

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 73 0

В чем еще обвиняют бывшего российского чиновника?

Против экс-депутата Пономарева* возбудили дело о госизмене

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева* возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. Об этом сообщается на сайте ФСБ РФ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации задокументировано совершение <...> Пономаревым Ильей Владимировичем преступлений, выражающихся в государственной измене в форме перехода на сторону противника и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и деятельности, направленной против безопасности РФ», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Пономарев с 2014 года начал активно поддерживать киевский режим и публично выступать против присоединения Крыма к России. В том же году эмигрировал в США после получения гражданского иска от Генпрокуратуры по факту незаконного получения средств. В 2015 году Пономарев был лишен депутатской неприкосновенности. Кроме того, Следственным комитетом РФ в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту хищения 22 миллионов рублей центра «Сколково», в связи с чем он был объявлен в федеральный розыск.

В эмиграции Пономарев* продолжает заниматься антироссийской деятельностью. Следствие установило, что он принимает участие в деятельности украинского объединения «Легион Свобода России»**. Его члены участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ и вербуют россиян для совершения преступлений.

Ранее, 5-tv.ru, Путин назвал виновных в крушении Ил-76 в Белгородской области.

* — признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов

* * — признана террористической и запрещенной на территории РФ

Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.66
0.43 98.64
1.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:58
«Право президента»: в США прокомментировали ситуацию вокруг возможного увольнения Залужного
20:26
Снаряд ВСУ прилетел в детский сад в Донецке
20:13
«Европейская гиена»: Рогов рассказал о планах Польши на Украину
20:00
Против экс-депутата Пономарева* возбудили дело о госизмене
19:58
Звезда «Покровских ворот» Агапов скончался через день после своего юбилея
19:44
Обрела последнее пристанище: вдову Эдуарда Хиля похоронили на Смоленском кладбище

Сейчас читают

Обрела последнее пристанище: вдову Эдуарда Хиля похоронили на Смоленском кладбище
Огромные потери ВСУ, освобождение Табаевки и сдача боевиков в плен: итоги СВО за неделю
В 58 лет женился на 18-летней: как нелепо погиб актер Анатолий Ромашин
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса