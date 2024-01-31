Путин назвал виновных в крушении Ил-76 в Белгородской области
Путин: Ил-76 в Белгородской области был сбит американской системой Patriot
Фото, видео: Следственный комитет РФ / ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Глава государства раскрыл результаты проведенной экспертизы.
Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту сбили из системы Patriot американского производства. Об этом сообщил действующий президент и кандидат в президенты РФ Владимир Путин.
По словам Путина, российский самолет в Белгородской области сбили боевики ВСУ. Мотивы их все еще неизвестны, ведь на борту находились 65 пленных украинцев.
По словам президента, в рамках экспертизы удалось установить, что киевский режим для реализации атаки на Ил-76 использовал американскую систему Patriot.
«Самолет точно сбит Patriot. Экспертиза точно установила», — прокомментировал он в рамках своего выступления в Гостином дворе.
Глава государства отметил, что он продолжает настаивать на международном расследовании. По его словам, на место крушения самолета необходимо направить иностранных экспертов.
Ранее 5-tv.ru писал, что показала расшифровка черных ящиков сбитого Ил-76.
- 31 янв
- Раскрыты результаты экспертизы поражающих элементов в обшивке Ил-76
- 31 янв
- Сальдо объяснил, как киевский режим просчитался с атакой на Ил-76
- 30 янв
- «Все очевидно»: что показала расшифровка черных ящиков сбитого Ил-76
- 28 янв
- Откреститься не получится: как Украина увиливает от ответственности после удара по Ил-76
- 27 янв
- Путин выразил соболезнования родным экипажа сбитого самолета Ил-76
- 26 янв
- Неопровержимое доказательство: опубликованы кадры посадки пленных в самолет Ил-76, сбитый ВСУ
- 26 янв
- Путин о крушении Ил-76 с пленными: «В любом случае, это — преступление»
- 26 янв
- Путин: Киев знал, что Ил-76 доставлял украинских военнопленных к месту обмена
- 26 янв
- Следователи установили точку пуска ракеты по самолету Ил-76
- 26 янв
- «Варварские преступления Зеленского»: Захарова о катастрофе с Ил-76 под Белгородом
Читайте также
93%
-0.32 96.79
-0.19
Нашли ошибку?