«Не думала, что так болеют»: Елена Ваенга не смогла провести концерт из-за болезни

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 26 0

Елена Ваенга не смогла провести концерт из-за болезни

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; Instagram* / vaengaofficial; 5-tv.ru

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Серьезный вирус совсем лишил сил артистку.

Певица Елена Ваенга не смогла выступить 13 января в Санкт-Петербурге из-за серьезной болезни. На связь исполнительница вышла сегодня ночью, опубликовав видеообращение для поклонников в личном блоге.

Старый Новый год артистка должна была отметить со своими фанатами, однако подхваченный вирус сыграл с ней злую шутку. Концерт пришлось перенести на 16 февраля, но знаменитость не жалеет о принятом решении.

Она рассказала, что лучше выступать с силами, хорошо окрепнув. Болезнь далась ей нелегко, и все новогодние праздники она провела в постели.

«У всех, конечно, были разные болезни, но эмоционально хочу сказать, что такого гриппа я не помню в своей жизни ни разу. Первый раз болела ковидом, второй раз болела ковидом, третий раз болела ковидом, но, чтобы таким гриппом», — пожаловалась Ваенга.

Елена Владимировна поделилась, что «слегла» второго числа и смогла хоть немного встать на ноги лишь несколько дней назад. Так как певица еще слишком слаба, о концерте не стоило даже думать.

«Я не думала, что так болеют гриппом отвратительно», — описала свое состояние исполнительница.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России начали отменять концерты Ваенги.

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