МЧС: место крушения Ми-8 обнаружено в 11 километрах от берега Онежского озера

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 30 0

На борту вертолета находились три члена экипажа.

МЧС: место крушения Ми-8 обнаружено в 11 километрах от берега Онежского озера

Фото: © РИА Новости / МЧС РФ

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В МЧС РФ подтвердили информацию об обнаружении места крушения вертолета Ми-8 в Онежском озере в Карелии. После того как экипаж перестал выходить на связь, в районе села Деревянное (расположен рядом с водоемом) были организованы поисковые работы. Обломки летательного аппарата обнаружили в 11 километрах от берега на глубине до 50 метров.

В ведомстве уточнили, что был создан оперативный штаб и комиссия по расследованию произошедшего. К работам привлечено более 140 специалистов, в том числе водолазы.

«Работы под водой будут проводить с применением телеуправляемого подводного аппарата „Фалькон“ (глубина погружения до 300 метров)», — говорится в сообщении.

Вертолет, на борту которого находились три человека, перестал выходить на связь в ходе тренировочного полета над Онежским озером вечером 4 февраля. В МЧС подчеркнули, что вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры с места поиска вертолета Ми-8.

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