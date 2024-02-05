В Кремле ответили на вопрос о запрете радуги в России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 68 0

Поводом для обсуждения темы стало задержание девушки с радужными серьгами.

В Кремле ответили на вопрос о запрете радуги в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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В Кремле не знают всех деталей дела о задержании и аресте в Нижнем Новгороде девушки, на которой были сережки в цвета радуги. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами была затронута тема пропаганды ЛГБТ*, в совершении которой признали девушку с радужными серьгами и отправили ее под арест на пять суток. Песков признался, что всех деталей не знает, а также не слышал о запретах на законодательном уровне касаемо флага в цвета радуги.

«Мне неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России <…> Я, честно говоря, не знаю всех деталей этого дела», — сказал представитель Кремля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Эксмо» было оштрафовано на 900 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*.

* — запрещенная в России экстремистская организация

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