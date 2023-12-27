Издательство «Эксмо» оштрафовали на 900 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 41 0

Движение было признано экстремистским в России в ноябре текущего года.

Издательство «Эксмо» оштрафовали на 900 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Эксмо» было оштрафовано на 900 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Зеленоградского районного суда Москвы.

«Эксмо» занимается издательством книг. В продукции компании была обнаружена пропаганда ЛГБТ.

Согласно российскому законодательству, за пропаганду нетрадиционных отношений юридическому лицу может быть назначен штраф размером от 800 тысяч до миллиона рублей или его деятельность может быть приостановлена на 90 суток.

ЛГБТ-движение было признано экстремистским в России в ноябре 2023 года решением Минюста.

Ранее 5-tv.ru писал, что Роскомнадзор нашел признаки пропаганды ЛГБТ на «голой» вечеринке Ивлеевой.

* — запрещенная в России экстремистская организация

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