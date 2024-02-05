«Политическая пенсия»: на Украине сообщили о согласии Залужного на должность посла Британии

Как скоро ждать отставки пока еще действующего главкома ВСУ?

В последние дни широко обсуждаются слухи о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. А теперь еще и депутат Верховной Рады Украины Евгений Шевченко заявил в интервью на YouTube-канале, что Залужный согласился стать послом в Великобритании.

«Хочу сказать, что, по моей информации, Залужный согласился на должность посла в Великобритании. Скорее всего, он туда и поедет, а мы знаем, что люди, которые отправлялись послами, — это политическая пенсия, назад уже никто никогда не возвращался, такая традиция на Украине. Поэтому я здесь разочарую тех, кто фанат Залужного», — сообщил депутат.

Шевченко также уверен, что если военачальник уедет в Великобританию, то пропадет, как политик. Но если останется на Украине и начнет политическую карьеру, то шансы на успех у него есть. И очень большие. Депутат уточнил, что главкома ВСУ могут отправить в отставку 8 февраля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кличко отреагировал на «увольнение» Залужного.