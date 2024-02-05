«Прекратите, наконец»: Кличко отреагировал на «увольнение» Залужного

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 37 0

Кличко призвал прекратить интриги на фоне сообщений об увольнении Залужного

«Прекратите, наконец»: Кличко отреагировал на «увольнение» Залужного

Фото: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan

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Киевский мэр считает, что именно в главкома ВСУ общество смогло поверить.

Украине сегодня нужно бороться за победу, а не вести интриги с увольнением главнокомандующего войсками Валерия Залужного. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Политик считает, что украинское общество смогло поверить именно в Залужного, он «прошел много сложных моментов». Однако, по словам Кличко, политика может превысить здравый смысл и интересы Украины.

Мэр Киева выразил уверенность, что украинские власти понимают серьезных шагов, от которых зависит «боеспособность и слаженность армии и единство общества».

«Направлены ли анонсированные намеками рокировки именно на это? Общество не уверено. И это нужно учитывать. Но прекратите, наконец, политические интриги и внутреннюю борьбу. Бороться сегодня нужно за одно — за победу Украины», — добавил Кличко.

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Информация о скорой отставке Залужного начала распространяться в украинских Telegram-каналах и СМИ в начале прошлой недели. Однако вскоре эту информацию опровергли в Минобороны страны.

Западная пресса же утверждает, что Зеленский уже проводил беседу с Залужным по этому поводу. Даже предлагал ему альтернативу — позицию советника украинских властей. Однако пока еще действующего главкома ВСУ новая «вакансия» не устроила, и он отказался.

Ранее 5-tv.ru писал, что начальника Генштаба ВСУ Сергея Шаптала могут уволить вместе с Залужным.

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