«Была в отчаянии»: принцесса Диана хотела отменить свадьбу с Карлом III

|
Алексей Панков
Алексей Панков 58 0

Daily Mail: принцесса Диана едва не отменила свадьбу с королем Карлом III

«Была в отчаянии»: принцесса Диана хотела отменить свадьбу с Карлом III

Фото: www.globallookpress.com / Ron Bull

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Королевский биограф поведал о ситуации, из-за которого их союз мог так и не состояться.

Принцесса Диана долго не могла определиться, хочет ли она выходить замуж за принца Чарльза — ныне короля Великобритании Карла III. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на королевского биографа Ингрида Сьюарда.

Эксперт отмечает, что король практически не уделял внимания своей избраннице. Крайне показательной стала вечеринка в Индзорском замке. За месяц до свадьбы принцессу Диану пригласили на праздник. Девушка очень ждала возможности потанцевать со своим женихом. Однако тот весь вечер беседовал с другими людьми.

«Диана была в отчаянии. Ее жених провел в Америке большую часть прошлой недели, но при этом у него явно не было желания танцевать с ней. Чувствуя себя эмоционально истощенной, она бросилась танцевать с одним мужчиной за другим — и, наконец, просто танцевала одна», — рассказал Ингрид Сьюард.

После такого отношения к себе Диана была готова отменить свадьбу. Однако ее отец смог отговорить девушку от опрометчивого решения. В результате свадьба все же состоялась 29 июля 1981 года.

«Что-то пошло не так»: пережившую операцию Миддлтон навестил сам король

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у короля Великобритании Карла III обнаружили рак. Монарх начал проходить курс лечения.

-4° Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.24
0.58 98.23
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:26
Захарова сравнила историю с отставкой Залужного с сериалом «Санта-Барбара»
0:07
Париж не предоставил доказательств о работе погибших на Украине французов
23:47
Украина пыталась провести через Грузию взрывчатку для терактов в РФ: все подробности
23:34
«Была в отчаянии»: принцесса Диана хотела отменить свадьбу с Карлом III
23:21
Переобулся: президент Польши отказался от своих слов о принадлежности Крыма
23:12
«Я думала, что это конец»: блогер Катя Голышева попала в аварию

Сейчас читают

Изменившийся до неузнаваемости Крид стал мужем и папой
Игорь Левитас о российских артистах-эмигрантах: Карьера закончена, забудьте
Умер обозреватель «Известий» Георгий Гривенный
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса