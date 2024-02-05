У короля Великобритании Карла III обнаружили рак

У короля Великобритании Карла III диагностировали рак. Об этом сообщил Букингемский дворец.

«Во время недавней процедуры по поводу доброкачественного увеличения предстательной железы в больнице Кинга был отмечен отдельный вопрос, вызывающий озабоченность. Последующие диагностические тесты выявили одну из форм рака», — говорится в официальном заявлении.

Монарх уже начал проходить курс лечения. Сам он настроен, как отмечается, позитивно.

В связи с болезнью Карл III временно вынужден отложить общественные обязанности. При этом продолжит заниматься государственными делами и официальными документами в обычном режиме.

Прежде стало известно, что Карлу III провели экстренную операцию на простате.

Карлу III исполнилось в ноябре прошлого года 75 лет. Он вступил на престол в сентябре 2022 года, после смерти своей матери Елизаветы II.

Со здоровьем супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон тоже не все гладко. В декабре прошлого года она перенесла операцию на брюшной полости. В каком она сейчас находится состоянии — читайте в нашем материале.