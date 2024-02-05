У короля Великобритании Карла III обнаружили рак
Монарх уже начал проходить курс лечения.
Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock
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У короля Великобритании Карла III диагностировали рак. Об этом сообщил Букингемский дворец.
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«Во время недавней процедуры по поводу доброкачественного увеличения предстательной железы в больнице Кинга был отмечен отдельный вопрос, вызывающий озабоченность. Последующие диагностические тесты выявили одну из форм рака», — говорится в официальном заявлении.
Монарх уже начал проходить курс лечения. Сам он настроен, как отмечается, позитивно.
В связи с болезнью Карл III временно вынужден отложить общественные обязанности. При этом продолжит заниматься государственными делами и официальными документами в обычном режиме.
Прежде стало известно, что Карлу III провели экстренную операцию на простате.
Карлу III исполнилось в ноябре прошлого года 75 лет. Он вступил на престол в сентябре 2022 года, после смерти своей матери Елизаветы II.
Со здоровьем супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон тоже не все гладко. В декабре прошлого года она перенесла операцию на брюшной полости. В каком она сейчас находится состоянии — читайте в нашем материале.
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