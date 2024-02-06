«Внушительный участок»: ВСУ покинули крупный укрепрайон под Донецком

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Евгения Романова
Евгения Романова 566 0

Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ покинули крупный укрепрайон под Донецком

«Внушительный участок»: ВСУ покинули крупный укрепрайон под Донецком

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Тема:
Спецоперация

Как удалось вытеснить украинских боевиков?

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинули крупный укрепленный район под Донецком. Такое сообщение о ситуации на фронте оставил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС.

«Нашим ребятам под Донецком удалось вытеснить ВФУ из укрепрайона. Это довольно внушительный по фронтовым меркам участок, откуда противнику пришлось уйти», — сказал он.

Причем покинула армия Украины эти участки из-за больших потерь и крайне усложненных условий подвоза обеспечения.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЛНР нашли бумаги, указывающие о намеренном уничтожении лесов в Донбассе. В результате действий киевского режима десятки людей погибли и еще сотни пострадали.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В процессе российские бойцы освободили, в том числе, части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав России. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением. Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Тема:
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