Под покровом ночи: как наши разведчики уничтожают диверсионные группы ВСУ под Артемовском

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Разведчики РФ уничтожают диверсионные группы ВСУ под Артемовском

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Одной из важных задач бойцов является фиксация любого постороннего движения.

Не снижается активность наших войск и на артемовском направлении. И здесь особая роль у разведчиков. Каждую ночь они выдвигаются на позиции, чтобы не допустить прорыва украинских диверсионных групп. Корреспондент «Известий» Денис Кулага увидел работу бойцов.

Погода не перестает удивлять, с утра туман, затем снег, а к вечеру и вовсе солнце. Стены белокаменного храма встречают на пути к линии фронта, темнеет намного раньше, поэтому дольше обычного задерживаться на точке сбора

С закатом разведчики выводят нас к своим позициям. На дороге едва различимы обожженные стены домов Артемовска. В кромешной тьме к огневой выходят наши танки.

Сегодня задача разведчиков — фиксация любого постороннего движения в их зоне ответственности. Между руинами быстрыми перебежками выходим к серой зоне. При этом горизонт постоянно вспыхивает от артударов.

Пока одна группа следит за периметром — вторая выставляет минные заграждения. Мины заряжают, разведчики также быстро покидают опасную зону, при этом стараясь не нарваться на такие же ловушки со стороны противника.

И такое нервное движение здесь происходит каждую ночь. Днем на артемовском направлении господствуют дроны — как наши, так и вражеские. А с началом темноты в рейды выходят разведчики.

Тема:
Спецоперация
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