Под покровом ночи: как наши разведчики уничтожают диверсионные группы ВСУ под Артемовском
Разведчики РФ уничтожают диверсионные группы ВСУ под Артемовском
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru
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Одной из важных задач бойцов является фиксация любого постороннего движения.
Не снижается активность наших войск и на артемовском направлении. И здесь особая роль у разведчиков. Каждую ночь они выдвигаются на позиции, чтобы не допустить прорыва украинских диверсионных групп. Корреспондент «Известий» Денис Кулага увидел работу бойцов.
Погода не перестает удивлять, с утра туман, затем снег, а к вечеру и вовсе солнце. Стены белокаменного храма встречают на пути к линии фронта, темнеет намного раньше, поэтому дольше обычного задерживаться на точке сбора
С закатом разведчики выводят нас к своим позициям. На дороге едва различимы обожженные стены домов Артемовска. В кромешной тьме к огневой выходят наши танки.
Сегодня задача разведчиков — фиксация любого постороннего движения в их зоне ответственности. Между руинами быстрыми перебежками выходим к серой зоне. При этом горизонт постоянно вспыхивает от артударов.
Пока одна группа следит за периметром — вторая выставляет минные заграждения. Мины заряжают, разведчики также быстро покидают опасную зону, при этом стараясь не нарваться на такие же ловушки со стороны противника.
И такое нервное движение здесь происходит каждую ночь. Днем на артемовском направлении господствуют дроны — как наши, так и вражеские. А с началом темноты в рейды выходят разведчики.
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