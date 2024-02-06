В ЛНР нашли бумаги, указывающие о намеренном уничтожении лесов в Донбассе

В результате действий киевского режима десятки людей погибли и еще сотни пострадали.
Фото: www.globallookpress.com / Serguei Fomine
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Документы и уголовные дела, которые нашли на освобожденных территориях в ЛНР, доказывают намеренное уничтожение лесов в Донбассе. Об этом сообщили в силовых ведомствах республики в беседе с РИА Новости.
«На территории прокуратуры города Северодонецка был обнаружен ряд документов и уголовных дел, которые доказывали причастность украинской власти к поджогам лесов и летом 2020 года, и сентябрь–октябрь того же 2020 года», — говорится в сообщении.
В уголовных делах, которые были заведены прокуратурой ЛНР в то время, когда территорию контролировала Украина, содержится большое количество свидетельств и фактов о том, что Киев с помощью поджогов пытался скрыть массовую вырубку лесов.
Это подтвердили и местные жители. Они видели пластиковые бутылки, подвешенные на деревья, из которых, вероятно, выливался бензин. Как указывается в материалах уголовного дела, при пожарах погиб 21 человек и еще более 600 получили травмы разной степени тяжести.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ООН осудили удар боевиков ВСУ по пекарне в Лисичанске. Обстрел произошел 3 февраля. Внутри находились мирные жители города, от здания остались только стены. Погибли, по последним данным, 28 человек.
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