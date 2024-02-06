Суд в Москве заочно арестовал писателя Бориса Акунина* на два месяца

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал писателя Григория Чхартишвили*, известного под псевдонимом Борис Акунин. Об этом сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Инстанция приняла решение арестовать писателя на два месяца. При этом срок исчисляется с момента фактического задержания, а если его экстрадируют или депортируют в Россию, то с передачей правоохранителям.

Отмечается, что Акунин обвиняется по статьям о призывах к терроризму и о распространении ложной информации о Вооруженных силах России. Также известно о том, что писатель негативно высказывался о спецоперации России на Украине и сам признался в спонсировании киевского режима.

В сообщении Минюста, который признал литератора иноагентом, также говорится, что Акунин участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД РФ объявило в розыск писателя Бориса Акунина.

* — признан иноагентом и внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму