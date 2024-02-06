Опять сердце? Михаил Боярский снова госпитализирован в Мариинскую больницу

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 32 0

Михаил Боярский госпитализирован в Мариинскую больницу на операцию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Что случилось со знаменитым артистом?

Народный артист РСФСР Михаил Боярский был госпитализирован в Мариинскую больницу. Как стало известно 5-tv.ru, актер и исполнитель лег в больницу, чтобы сделать плановую операцию.

Боярский пришел в клинику сам, с вещами. Ему требуется плановое оперативное лечение. Предварительно, речь идет о проблемах с сердечно-сосудистой системой — актеру будут проводить коронарографию и стентирование.

О проблемах с сердцем у артиста стало известно в конце осени прошлого года. Его экстренно госпитализировали 28 ноября с инфарктом.

Врачам удалось стабилизировать его состояние, они провели комплексную интенсивную терапию и коррекцию метаболических нарушений, убрали несколько бляшек, которые вызвали опасения, поставили второй стент и сделали комплексное хирургическое исследование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Луппиан в юбилей рассказала о счастливом браке с Боярским.

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