«Глядя в будущее»: в Евросоюзе хотят сделать ВСУ частью своих возможностей

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Евгения Романова
Евгения Романова 238 0

Фон дер Ляйен заявила о планах сделать ВСУ частью военных возможностей ЕС

«Глядя в будущее»: в Евросоюзе хотят сделать ВСУ частью своих возможностей

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off

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Тема:
Спецоперация

Европа продолжает разжигать конфликт, но все равно строит планы.

После окончания конфликта на Украине Евросоюз хочет сделать ВСУ частью своих военных возможностей, а также интегрировать украинскую оборонную промышленность. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед евродепутатами.

«Глядя в будущее, мы должны рассматривать украинские вооруженные силы как часть наших военных возможностей, мы должны думать об украинской промышленности как о части нашей собственной военной промышленности», — сказал она.

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Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением. Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель Европарламента Жозеп Боррель заявил о планах посетить Украину после Польши. Вероятно, с украинскими чиновниками речь пойдет о дальнейшей поддержке и финансировании.

Тема:
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