Российские военные уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ
Каких еще успехов достигла армия в зоне спецоперации?
Фото: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky
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Российские военные при помощи авиации, беспилотников и артиллерии уничтожили склад авиационных средств поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ, приводя данные из зоны спецоперации за сутки.
По данным ведомства, российские войска уничтожили на Украине не только склад, но и поразили живую силу и технику противника в 112 районах. Кроме того, были сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 30 беспилотников.
Продолжается ведение специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин. Решение о проведении было принято после обострения ситуации в ДНР и ЛНР из-за постоянных обстрелов регионов со стороны украинских боевиков.
Тогда в самопровозглашенных на тот момент республиках была объявлена эвакуация граждан донбасских регионов. Их лидеры обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой подтвердить независимость Луганской и Донецкой народных республик.
Именно так были подписаны договоры о сотрудничестве и дружбе с ЛНР и ДНР, после чего Совет Федерации и Государственная Дума ратифицировали эти соглашения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ покинули крупный укрепленный район под Донецком.
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