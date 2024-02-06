Вызовы XXI века: в Москве прошла конференция «Биоэтика и генетика»

Специалисты взглянули на науку под этическим углом.

Этические вопросы в работе ученых, занимающихся генетическими исследованиями, обсуждали сегодня специалисты со всей страны.

Современные технологии позволяют вылечить тяжелые заболевания еще до рождения человека, но, исправляя ошибки природы, нужно придерживаться морали и соблюдать права и пациента, и его родителей. В тонких вопросах разбирался корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.