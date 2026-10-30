Клюквенный сок против налета? Ученые нашли неожиданный эффект для зубов

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 21 0

Ученые предупредили рисках частого употребления напитка в лечебных целях.

Помогает ли клюквенный сок при лечении зубов

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Ingrid Balabano

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SR: клюквенный сок снижает активность бактерий во рту

Ученые Иллинойсского университета в Чикаго выяснили, что стопроцентный клюквенный сок, сделанный без добавления сахара, способен замедлять рост бактерий зубного налета и снижать выработку ими кислот. Результаты опубликовал научный журнал Scientific Reports.

Группа ученых под руководством профессора Иллинойского университета Кристин Ву провела эксперимент с участием 22 человек — восьми взрослых и 14 несовершеннолетних. Они пробовали три напитка: воду, чистый клюквенный морс и сокосодержащий напиток. Образцы налета у них брали до и через 30 минут после употребления.

Эффект зафиксировали после приема чистого сока — и у детей, и у взрослых: бактерии медленнее размножались и выделяли меньше кислот. Показатели ученые связывают с проантоцианидинами — растительными соединениями в клюкве, мешающими бактериям прикрепляться к клеткам.

При этом исследователи подчеркивают, что небольшой опыт не доказывает влияние сока на снижение частоты кариеса. Кроме того, из-за высокой кислотности напитка регулярное его потребление может навредить эмали.

Авторы советуют провести более масштабные работы, которые позволят оценить возможность использования свойств клюквы в средствах гигиены и подобрать подходящие заменители сахара для улучшения вкуса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в Великобритании 47-летняя женщина пыталась с помощью клюквенного сока избавиться от болезни, которой страдала с детских времен. Однако такой метод лечения обернулся для нее плачевными последствиями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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